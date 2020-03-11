تراند اليوم : أصالة: لن أعيش في هذا الهم

نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها مع إحدى صديقاتها وهي تحتضنها وتحدثت عن رفضها العيش في خوف وحزن .

وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة قائلة : ” الخوف اليوم يسرق منا أجمل اللحظات .. يسرق المحبة ويباعد ‏بين الأصدقاء والأحبة ويزيد من غموض الغد وأصبحت الحلول هي أن نزيد العقد عقدا ” .



وتابعت : ” قد يكون ذلك واجبا أن نتباعد وأن نقلق وأن نخاف .. ولكنني لا أريد أن أعيش في هذا الهم فحياتي ستمضي كما أحب ‏وسأعيش كما أريد .. وإن أراد الله لي أمرا سأرضى به فاليوم الذي يمضي لا يعود ولا أريد ليومي ألما جديد .. حمانا الله جميعا من ‏المرض والخوف واليأس ” .