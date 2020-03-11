تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يظهر بدون ملابس وتعليقه يزيد حدة الهجوم عليه



ضجة واسعة أثارها الفنان الكويتي عبدالله الطراروة، بعد نشره عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور ظهر فيها على السرير من دون ملابسه، لكنه حرص على تغطية جزء من جسده بـ "الشرشف".

ونشر الطراروة 3 صور في الأول ألقى التحية على جمهوره، وفي الثاني وجه سؤالا قال فيه: "انزين شالغدا"، ليُصدم بعدد كبير من التعليقات السلبية، كان أبرزها حول ظهوره "العاري" على حد وصف جمهوره، والذي انتقد هذه الصور بشكل صريح، حتى أن البعض قرر حظره معبرين عن صدمتهم.

وعلى الرغم من دفاع الكثيرين عن الصور، سخر آخرون من شكل الطراروة القريب من "الهنود" على حد قولهم.

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ونشر الفنان الكويتي صورة من جديد مع تعليق حول العنصرية قال من خلاله: "لى الهنود والهنود ربوهم بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي مافي مسلسل في نتفليكس ما شفتوه".

وبعد هذا التعليق تعرض الطراروة لموجة عنيفة من التعليقات السلبية من قبل المتابعين الذين زادوا من حدة التعليقات المسيئة.







