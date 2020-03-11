طرح النجم التونسي صابر الرباعي، الإعلان التشويقي لكليب أغنيته الجديدة "ليلة من العمر"، وذلك عبر حسابه الرسمية على مواقع "إنستجرام". "ليلة من العمر" من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ، وهي من ألبوم صابر 2019 ومن إنتاج شركة روتانا. وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ، وهي من ألبوم صابر 2019 ومن إنتاج شركة روتانا. Advertisements ويشار أن آخر أعمال صابر الرباعي أوبريت "صناع الأمل"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. صابر الرباعي يطرح الإعلان التشويقي لـ"ليلة من العمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.