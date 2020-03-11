عباس إبراهيم يطرح أغنية جديدة علي "روتانا"

طرح المطرب الشاب عباس إبراهيم أغنية بعنوان "المحزم" وذلك علي قناة روتانا عبر "اليوتيوب". عبر "اليوتيوب". أغنية "المحزم" كلمات، سعود البابطين، ألحان، نواف عبدالله، توزيع، هشام السكران، مكس، جاسم محمد، إيقاع هاني الدوسري. ألحان، نواف عبدالله، توزيع، هشام السكران، مكس، جاسم محمد، إيقاع هاني الدوسري. شاهد أغنية "المحزم" من

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