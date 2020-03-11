شاهد .. ياسمين عبد العزيز في كواليس "ونحب تاني ليه"

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "عبد العزيز" في الصورة مع الفنانة الشابة تارا عماد من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه".
"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، وهو من من تأليف عمرو محمود ياسين،
يذكر أن ياسمين عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الأخير بمسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في رمضان الماضي 2019.
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