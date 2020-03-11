إيقاف عرض مسرحية "جريمة فى المعادي"لسوء الطقس

قرر النجم أشرف عبد الباقي إيقاف عرض مسرحية "جريمة فى المعادي" وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. وكتب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "نظرا لظروف حالة اضطراب الطقس. قررنا تأجيل عروض الأسبوع الجاري ١٢ و١٣ و١٤ مارس وترحيلها للأسبوع المقبل الخميس والجمعة والسبت ١٩ و ٢٠ و ٢١ مارس. وأضاف: وعلى جميع الحضور من الممكن استخدام التذاكر لحضور الاسبوع الجديد بنفس اماكن الحجز أو التواصل مع تيكتس مارشيه الإلغاء.. ربنا يحفظ بلادنا". Advertisements شاهد التغريدة من نظرا لظروف حالة اضطراب الطقس.. قررنا تأجيل عروض الاسبوع الجاري ١٢ و١٣ و١٤ مارس وترحيلها للأسبوع المقبل الخميس والجمعة والسبت ١٩ و ٢٠ و ٢١ مارس.. وعلى جميع الحضور من الممكن استخدام التذاكر لحضور الاسبوع الجديد بنفس اماكن الحجز أو التواصل مع تيكتس مارشيه الإلغاء.. ربنا يحفظ بلادنا — Ashraf Abdel Baky (@AshrafAbdilBaky) March 11, 2020

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