تعرف علي تفاصيل الدورة الأولي من مهرجان الرياض السينمائي الدولي

كشف مهرجان الرياض السينمائي الدولي عن دورته الأولي في حفل كبير حفل أقيم بفندق هيلتون بيراميدز جولف بمدينة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية في 31 يناير 2020 م بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات البازرة والعامة.

وعلي رأسهم صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت محمد ، سيدة الأعمال : حصة العوفي ، سيدة الأعمال أمل المساعد ، رجل الأعمال مرزوق منصور ، الأستاذة إيناس عبدالله ، الفنان: أحمد عبدالعزيز – الفنان : أحمد بدير – الفنان: أحمد صيام – الفنانة :منال سلامه – الفنانة : دينا عبدالله ، الفنانة : نورهان ، الفنانة : ميرنا وليد – الفنان: إيهاب فهمي – الفنانة : إنجي خطاب - الفنانة إيناس عز الدين – الفنان : عمرو عبدالعزيز – الفنان : طارق صبري ، الفنان : كريم الحسيني

– الفنان : شادي حسام ، الفنانة : إيمان أيوب ، الفنان شريف باهر ، الفنانة : دعاء رجب ، الفنانة :يورا محمد .

وقد أفاد عمرو هلال – رئيس ومؤسس المهرجان وصاحب حقوق الملكية الفكرية بأنه تم الإعلان عن هذا المهرجان نظرا لأهمية السينما في العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 والذي سوف تقام الدورة الأولي منه سوف تقام في مدينة الرياض بنهاية العام الحالي 2020 م.

كما من المتوقع أن تقوم إدارة المهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية بشكل خاص وبعض وزرات الثقافة الأخري بعدد من الدول العربية وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد

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من المؤسسات العربية والعالمية المعنية بدعم الثقافة والفنون من أجل فتح أفاق جديدة لصناع السينما من خلال المهرجان .

وأنه يطمح أن يكون هناك دعم كامل من القائمين علي الثقافة والفنون والترفيه بالمملكة العربية السعودية وعلي رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ وأن يكون المهرجان محققا لكل آمال وطموحات كل الفئات التي تعمل في مجال السينما بمختلف الإتجاهات وأن تصبح الرياض " عاصمة السينما العربية " لعام 2020 م .

وأن يفتح هذا المهرجان أبوابه لكافة المبدعين من المملكة العربية السعودية بشكل خاص ومن كافة أنحاء العالم بشكل عام وأن يكون هناك مشاركة من الشباب بشكل مختلف ضمن فعاليته .

وتهدف الدورة الأولي إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام .

كما سيقدم المهرجان العديد من ورش العمل السينمائية والعديد من الفعاليات المتخصصة في مجال السينما.