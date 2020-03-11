إهداء.. جديد المطرب محمد حمزة

طرح الطرب الشاب محمد حمزة، أغنية جديدة بعنوان "إهداء"، وذلك عبر موقع "اليوتيوب". أغنية "إهداء" كلمات محمد القياتي، والحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي أمين نبيل. Advertisements

تقول كلمات الأغنية: "إهداء لحاجات حسيت انها فرقت فحياتي .. على قد ما فاكر كان ترتيبهم تقريبا كالآتي .. كرهي لمدرستي الأولى اللي انا فاكر عمري ماحبيتها .. فاكر وانا ماسك فأمي وبتحايل على طرف چيبيتها .. والنوم فالحصة الأولى إياها وخوفي من الحقنة .. والدعوة بتاعة أبويا مفيش غيرها .. ربنا يرزقنا .. والكلب اللي انا ربيته وفجأة فداني بروحه .. فاكر بيت صاحبي كمان اللي انا يوميا كنت بروحه .. إحساسي بحب الفن وببداية إعجابي بصوتي". قد ما فاكر كان ترتيبهم تقريبا كالآتي .. كرهي لمدرستي الأولى اللي انا فاكر عمري ماحبيتها .. فاكر وانا ماسك فأمي وبتحايل على طرف چيبيتها .. والنوم فالحصة الأولى إياها وخوفي من الحقنة .. والدعوة بتاعة أبويا مفيش غيرها .. ربنا يرزقنا .. والكلب اللي انا ربيته وفجأة فداني بروحه .. فاكر بيت صاحبي كمان اللي انا يوميا كنت بروحه .. إحساسي بحب الفن وببداية إعجابي بصوتي". شاهد أغنية "إهداء" من



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