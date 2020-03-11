شاهد .. سلوى خطاب ضيفة إنجي علي في "أسرار النجوم"

تستضيف الإعلامية إنجي علي الفنانة القديرة سلوى خطاب في برنامج "أسرار النجوم" والمذاع على إذاعة نجوم إف ام، وذلك حسبما نشرتعبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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قالت "علي"، " هي أيقونة البهجه والتفاؤل وخفة الدم في التمثيل وفي الحياة

هي واحده من رموز المرأه

القويه في الدراما المصريههي بطلة أشهر الكومكيس ال بتناصر المرأه وتعبر عنها على السوشيال ميدياهي مبدعه وأستاذة وممثله محترفه..ورغم أنها قضت عمرها كله في مجال الفن الا ان التمثيل مازال بالنسبالها هوايه....وعلشان كده هتفضل أدوارها علامات مش ممكن ننساها لأنه الفنانه الجميله المبهجه حبيبة الكل سلوى خطاب غدا علي نجوم اف ام و نجوم tv

يذكر ان اخر اعمال الفنانة سلوى خطاب، مسلسل "مملكة إبليس"، ويشاركها العمل عدد من الفنانين، وهم:" غادة عادل، رانيا يوسف، إيمان العاصي، أحمد داود، أسماء جلال "، من تأليف: محمد امين راضي، وإخراج: أحمد خالد موسى.