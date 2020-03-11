نيللي كريم تنقل للمستشفى بعد تعرضها لحادث في كواليس "100 وش"

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ لحادث في كواليس تصوير مسلسلها الجديد "100 وش"، مما إستدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والإطمئنان على صحتها.

وفي التفاصيل بحسب فريق العمل، فإنها كانت تستقل دراجة بخارية، برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط، مما أدى إلى تعرضها لإصابات بالغة، حيث تم إدخالها إلى غرفة العمليات.

وفي وقت لاحق، طمأن نقيب الممثلين المصرين الممثل المصري أشرف زكي الجمهور على صحتها مشيراً إلى أنها بصحة جيدة.

كريم تشارك في مسلسل "100 وش"، إلى جانب الممثل المصري آسر ياسين، والمسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالي، وتخرجه كاملة أبو ذكرى.

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