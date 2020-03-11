خاص الفن – جيني إسبر: لم أهتم ليوم المرأة العالمي لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ أنها لم تلتفت كثيراً إلى يوم المرأة العالمي لعدة أسباب، أهمها أنها كانت منشغلة بتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" في أبو ظبي.

وأكدت أنه من المجحف أن يكون للمرأة يوم واحد في العام، لأنها تستحق 365 يوماً، بمعنى أنه يجب الاحتفال بها على مدار السنة لأنها جديرة بذلك.

درامياً، تطل إسبر في شهر رمضان المقبل بمسلسل "يوماً ما" إلى جانب مسلسل "حرملك2"، علماً أنها خاضت في وقت سابق​ تجربتها الأولى في عالم التدريس، من خلال دورة تدريبية أقامتها إحدى الشركات للتدريب والتطوير في الإمارات العربية المتحدة.

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