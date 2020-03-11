نوال الزغبي: "في رجال بهالبلد؟"

ميرنا وليد - بيروت - إنتقدت الفنانة ال​لبنان​ية ​نوال الزغبي​ تقاعس الدولة في إتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة فيروس ​كورونا​ في لبنان، في تعليقها على خبر وصول طائرة قادمة من إيران مساء اليوم، وعلى متنها 150 راكباً.

وكتبت الزغبي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا في رجال بهالبلد؟؟؟؟؟؟ الكورونا".

يُذكر أن الزغبي كانت قد أعلنت قبل أيام طلاقها رسمياً، من السيد إيلي ديب منذ 3 أشهر، بعد 12 عاماً من الإنفصال، ونفت أن تكون تعيش قصة حب حالياً، مؤكدةً أنها عزباء ولا يوجد أي شخص بحياتها في الوقت الحالي.

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