خاص الفن- هل تأجّلت حفلات حسن شاكوش وعمر كمال في لبنان؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلن متعهّد الحفلات السيّد أحمد صولي في تصريح خاص لموقع "الفن" عن تأجيل موعد حفلات الفنانين المصريين ​حسن شاكوش​ و​عمر كمال​ في لبنان التي كانت مقرّرة في 12،13 و14 من الشهر الجاري، الى حين ما تسمح به الأوضاع الصحية في البلاد خصوصاً بعدما أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في لبنان نتيجة تفشي فيروس كورونا وإقفال جميع المطاعم والنوادي الليلية ومنع التجمعات.

وكذلك أكد السيّد أحمد صولي تعاطفه مع المصابين والمرضى الذين توفوا نتيجة تدهور حالتهم الصحية بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

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