جينا ديوان ترزق بمولودها الأول من خطيبها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الأمريكية من أصولٍ لبنانية ​جينا ديوان​، استقبالها طفلها الأوّل من خطيبها ​ستيف كازي​، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للحظة ولادة الطفل، وبدت في الصورة وهي تحتضنه دون أن تكشف عن وجهه وعلّقت بالقول:"فقط كهكذا، انفجرت قلوبنا! أهلًا بك في العالم يا ملاكي الصّغير".

وأطلقت ديوان على طفلها إسم "كالوم مايكل ريبيل كازي".

ومن جانبه، نشر ستيف كازي صورةً بالأبيض والأسود أيضًا عبر صفحته الخاصة، ظهر فيها ابنه كالوم وهو يمسك بيده وعلّق عليها قائلًا: "في لحظة انفجر عالمنا على مصراعيه ولا شيء سيعود كما كان. مرحبا بك على الأرض أيّها الطفل النجم. كالوم مايكل ريبل كازي 3/6/20. "

يشار إلى أن ديوان لديها طفلة "إيفرلي تايتوم"، بالغة من العُمر 6 سنوات من زوجها السّابق الممثل العالمي تشانينغ تايتوم.

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