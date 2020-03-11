أول صورة لرونالدينيو من داخل السجن في باراغواي

التقط الصحفي هيرنان رودريغيز من محّطة Unicanal ، أوّل صورة لأسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو ونشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقد تم الكشف عن الصورة الأولى لرونالدينيو كسجين، بعد أن رفضت محكمة في باراغواي الإفراج عن لاعب برشلونة السابق بكفالة لأنه يمثل “خطراً على الطيران”.

وكان قد تم القبض على اللاعب يوم الخميس الماضي في الباراغواي عند محاولته دخول البلاد باستخدام جواز سفر مزيف.

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