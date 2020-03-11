«بين بحرين» يحصد 8 جوائز من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

بالتزامن مع جولة عروضه في محافظات مصر، نجح فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، في حصد ثمانِ جوائز من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، والتي اختتم فعاليات دورته الـ ٦٨ يوم الجمعة الماضية، وهي أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل محمود فارس، أفضل ممثلة فاطمة عادل، أفضل موسيقى تصويرية خالد الكمار، أفضل سيناريو أماني التونسي، أفضل مونتاج يامن زكريا بالإضافة لشهادة تقدير لمصمم شريط الصوت أحمد جابر، كما سيقيم المهرجان عرضاً للفيلم في أسيوط يوم الخميس 26 مارس الساعة 7 مساءً.



وارتفع رصيد بين بحرين من الجوائز إلى 15 جائزة حتى الآن ليصبح أحد أنجح الأفلام عام 2019 نقدياً، حيث فاز الفيلم قبل ذلك بجائزة أفضل أفيش من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، كما حصل على جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، وأفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتي نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية وذلك في عرضه الأول بـمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.



واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة، أقيمت 3 عروض لـبين بحرين يوم 8 مارس في مكتبة الإسكندرية، مركز درب 1718 الثقافي، والمعهد الهولندي الفلمنكي، كما عرض يوم 2 مارس في قرية الحواتكة بأسيوط، ويوم 7 مارس في الفيوم بقرية المندرة، ويستكمل الفيلم جولته يوم 23 في محافظة الشرقية الساعة 10 مساءً. ومن المقرر أيضاً عرض الفيلم قريباً في جامعات طنطا والفيوم وكفر الشيخ.



شارك الفيلم في عدة مهرجانات عربية وعالمية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا، وفي الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفي ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربي في توبنغن، ومهرجان موسترا دي فالنسيا بأسبانيا.

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