تامر حسين ينتقد الهجوم على عمرو دياب

انتقادات كثيرة وجهت للفنان زكي فطين عبد الوهاب، بسبب مهاجمته للفنان عمرو دياب ووصف ما يقدمه بـ"الإفلاس الفني، معلنا عن دعمه لأغاني المهرجانات، التي لاقت رواجا خلال الآونة الأخيرة.

انتقد الشاعر الغنائي تامر حسين، زكي عبد الوهاب، بسبب ما قاله عن الهضبة، كاتبا عبر حسابه على فيس بوك: "بوست الأستاذ قالك افلاس آخر ٢٠ سنة يعنى حضرتك ابتداءً من تملى معاك مثلاً اللى غير شكل الأغنية وقربنا للعالمية ولا حضرتك قصدك مثلاً أكتر واحد بيحبك اللى خد أورد؟ ولا أنا عايش الأشهر والأجرأ موسيقياً فى مسيرة الفنان عمرو دياب ولا ليلى نهارى اللى اترجم معظم أغانيه للُغات العالم؟ طب ممكن يكون قصدك وياه اللى كان فى وياه أفضل أغنية فى افريقيا (اللى هى قارة) مش بكلمك ع المهندسين فقط".

تابع: "طب سيبك من ألبومات تانيه ولا الليلة اللى خد ٤ جوايز أورد والراجل رفض يروح يستلمها واكتفى ب فيديو وهو فى بلده.. ولا إيه ولا ايه ولا ايه.. طب حضرتك ماشفتش نجاح يتعلموا فقط بما إنى واحد من الصُناع ف ادافع عن نفسى مش هقولك ألبومات آخر ٢٠ سنة طب ماحدش قالك إن آخر ألبوم الراجل مغير ومواكب كل الأذواق والأجيال ومغير قاموس الكلمة يوم تلات.. قدام مرايتها.. عم الطبيب.. مهرجان... والخ".

أضاف حسين: "الحقيقة أنا عندى استياء بمُجادلة وجهل من لا يفقه والاستخفاف بصناعة كاملة بشعراء وملحنين وموزعين ومهندسين صوت بمطرب ناجح بقاله ٣٥.. ارحمونا انت بتنصر المهرجانات من حيث الشكل الموسيقى هما شكل واحد على فكرة ونجح بس احنا عندنا اكتر من نوع موسيقى نقدمه هاوس لاتين مقسوم وغيره ده لو المزيكا أما لو بتنصر خمور وحشيش دى حاجة تانية بقى".

كان زكي فطين عبد الوهاب قد هاجم الهضبة، قائلا: "أنا عارف إن في ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات.. نفسي أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة .. بمناسبة إيه".

تابع: "أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من ٢٠ سنة.. ده إفلاس فني مابعده إفلاس.. أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

زكي فطين عبد الوهاب يهاجم عمرو دياب

كنزي ابنة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي برقصتها