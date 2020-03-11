فيروس كورونا يتسبب في إلغاء برنامج مقالب هاني رمزي رمضان 2020

كشف الفنان هاني رمزي،حقيقة مشاركته في رمضان 2020، وقال”كنت مشتركا بالبرنامج السنوي بتاعي، ولكن لم يحالفنا الحظ، حيث إننا أتممننا الاستعدادات والتجهيزات الكافية لبدء البرنامج، وكان من المقرر إقامته في أحد معالم الصين”.

ولكن القدر كان له دور آخر في تنفيذ البرنامج، وأضاف: “كنا المفروض نصور في أحد المعالم السياحية في الصين، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا الجديد ده، اتقفلت المعالم السياحية هناك، والبرنامج اتوقف”.

أما عن سؤاله بالمقارنة والتشابه في نوعية قالب البرنامج مع الفنان رامز جلال، حيث إنهم يطرحون خلال المواسم الرمضانية الماضية برامج المقالب في أصدقائهم، سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، فأجاب: “لا خالص المقارنة دي هتلاقيها في نظر الجمهور”.

أما عن انتشار الفيروس، فعلق أنه يجب توخي الحذر، ولكن لن نستطيع الهروب منه، فإذا كان قضاء الله إصابتنا فهي حكمته في ذلك، لا نستطيع تغيير الأقدار، ولكن يجب توخي الحذر فقط.

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