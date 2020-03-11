تامر حسني يلغي حفلات مارس وأبريل تنفيذًا لقرار الوزراء بمنع التجمعات بسبب كورونا

أعلن النجم تامر حسني إلغاء كافة حفلات شهر مارس وأبريل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بمنع التجمعات والحفلات، تجنبًا لانتقال العدوى الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي وصلت عدد إصاباته في مصر لـ59، وحالة وفاة واحدة لسائح ألماني.

وكتب حسني منذ قليل على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، أعلن فيها ذلك التأجيل فقال: “حرصًا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس، فتم تأجيل كافه الحفلات القادمة و المحددة في كل من شهر مارس و شهر إبريل 2020، و نرجوا من الجميع اتخاذ كافه الإجراءات الصحية للحفاظ علي سلامه الأفراد و المجتمع”.

وكان من المقرر إحياء النجم تامر حسني، حفل يوم الجمعة المقبلة الموافق 12 مارس، في زيد بارك الشيخ زايد، برفقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بالإضافة إلى حفله في عيد اليوم 21 مارس المقبل، مع النجمة نيكول سابا، بنادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، فضلا عن حفل لندن يوم 4 إبريل المقبل.

الوزراء يقرر إلغاء الحفلات ومنع التجمعات

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن قرار مجلس الوزراء حول تجميد الانشطة ذات التجمعات الكبيرة يشمل خمسة نماذج خضعت للدراسة ومن ثم القرار من قبل مجلس الوزراء ومادون ذلك متروكاً للجهات المعنية في المحافظات وتضم المعارض والمؤتمرات والموالد والحفلات الغنائية سواء في الاستاد أو الصالات المغطاه أو في الهواء الطلق والمهرجانات.

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وأكد سعد حلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” القاهرة الان ” المذاع على فضائية العربية “الحدث” أن اية فعاليات في المحافظات تخضع لتقييم المسؤولين هناك وإتخاذ مايلزم في ضوء المعايير التي حددناها في ضوء القرار الصادر مساء اليوم . مشيراً أن دول كثر منعت هذه المحافل لانها تشكل بيئة خصبة لانتقال الفيروس ” كورونا “.

وكشف نادر أنه إعتباراً من منتصف ليل اليوم سيتم فتح أبواب حميات إمبابة وحميات العباسية لاجراء الفحوصات اللازمة التي طلبتها الدول العربية من الجاليات المصرية المسافرة إليها كشرط للسفر وكافة الاجراءات حتى إعتماد نتائج التحليل من قبل الصحة وتوثيقها من قبل الخارجية ولن يتوقف بإيقاف الرحلات للسعودية لكن سيعمل من أجل المسافرين لدول أخرى مشيراً أن الطاقة الاستيعابية الحالية التي ستبدأ اليوم ستكون 400 شهادة فحص يومياً ” بي سي أر ” على أن يتم زيادتها بحلول منتصف مارس الجاري إلى 1000 شهادة يومياً وسيتم زيادته بعد ذلك أيضاً لتفادي التكدسات امام المعامل المركزية .

وكشف نادر أن وضع محافظتي الاقصر وأسوان تحت الفحص لايتعلق بالمحافظتين بشكل خاص لكن بالمراكب النيلية وهو قرار له وجاهته ومنطقه خاصة أن البؤرة التي ظهر فيها المرض كانت على متن إحدى المراكب النيلية العائمة وبالتالي قررنا تكثيف الفحص للتثبت والتحقق من الامور .

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