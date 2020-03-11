شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مثيرة في أول تريلر لـ مسلسل Home Before Dark والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت منصة أبل أول تريلر، لمسلسلها الجديد Home Before Dark، الذى سيبدأ عرضه من 3 أبريل المقبل، التريلر مدته دقيقتين و 3 ثوانى، وظهر فيه بعض اللقطات المثيرة، التي تجعل المشاهد في حالة تشوق لـ رؤية العمل الجديد، مسلسل Home Before Dark، من بطولة ميلا مورجان، بروكلين برينس، كايلي روجرز، ريد بيرني، جويل كارتر، لويس هيرثوم، نيكولاس هولمز.

جنبا إلى باقى أبطال العمل وهم، ادريان هوج، ديريك ماكابي، آبي ميلر، جبريل نانتامبو، كيفير أورايلي، دين بيتريو، عزيزة سكوت، مايكل ويستون، ريو مانجيني، مايكل تيجن، ساندي سيدهو، سارة جايلز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

مسلسل Home Before Dark، مستوحى من تغطية الصحفية الشابة هيلدا ليسياك، التي تتبع فتاة صغيرة تنتقل من بروكلين، إلى منزل على بحيرة صغيرة فى بلدة والدها، وأثناء وجودها هناك، تكتشف أن لكلك شخص في هذه البلدة الصغيرة، لديه سر يحاول أن يخفيه عن الجميع.

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وكان قد انضم الممثل الأمريكى أدريان بول، المعروف عن دوره في سلسلة Highlander، إلى الموسم الثانى من مسلسل See، الذي يقوم ببطولته جيسون موموا وألفري وودارد، وكانت قد أعانت شبكة + Apple TV، انضمام الممثل ديف باوتيستا ينضم أيضًا إلى المسلسل في موسمه الثاني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، ومن المقرر أن يلعب بول دور اللورد هارلان، حاكم أقوى مدينة في المملكة.

وإلى الآن لم تكشف شبكة + Apple TV، عن موعد طرح الموسم الثانى من العمل، ويدور مسلسل See، مجموعة من الناجين بعد أن قتل فيروس معظم السكان على هذا الكوكب، أولئك الذين نجوا من الفيروس أصبحوا لا يرون، ولكن ولد طفلان اللذان يستطيعون أن يروا، بعد عدة قرون.

حصل مسلسل الأكشن والخيال العلمىSee ، على تقييمات مرتفعة بعد عرض أولى حلقات الموسم الأول عبر شبكة Apple TV+، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.