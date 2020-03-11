شكرا لقرائتكم خبر عن "واقفة على يدها".. نيرمين الفقى تؤدى تمارين رياضية صعبة فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة نيرمين الفقى، على ممارسة الرياضة والحفاظ على رشاقتها ولياقاتها، وأدت نيرمين تمارين رياضية صعبة، أبهرت متابعيها حيث أظهرت رشاقة وليونة جسدها.

وظهرت نيرمين فى الفيديو التى نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى تؤدى تمارين رياضية صعبة، برفقه مدرب اللياقة البدنية محمد أبو النجا، وظهرت وهى تقف على يدها و جسدها مرفوع بالكامل.

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ورغم قلة أعمالها بالمقارنة ببنات جيلها من النجمات، إلا أن النجمة نرمين الفقى، أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما "انستجرام"، حيث دائما ما تنشر صورها الخاصة، بصحبة أصدقاءها، وبعض من مقاطع أعمال درامية قدمتها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن جلسات التصوير التى تتألق فيها.

كما نشرت صور لجلسات التصوير المتتالية مع الجمهورعبر حسابها الخاص على إنستجرام، وفى آخر إطلالتها الرائعة، خضعت الفنانة نرمين الفقى، لجلسة تصوير وهى تسبح مع دولفين الذى تبادل معها القبلات، فيما قالت النجمة فى تعليقها على الصور: "أنا وقعت فى غرام الدولفين.. الله على جمالهم".

وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل "نصيبى" وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

وفى نوفمبر 2019، احتفلت الفنانة نرمين الفقى، بالانتهاء من تصوير الحكاية الأخيرة "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، وذلك بنشرها صور على حسابها الشخصى "فيس بوك" وعلقت عليها: "النهاردة كان آخر يوم تصوير حلقة ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبى وقسمتى".