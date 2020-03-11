شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر متمنية: "نفسي الربيع يبدأ حالاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت النجمة سوسن بدر بقدوم فصل الربيع بدل من فصل الشتاء، وشاركت سوسن جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام و ظهرت سوسن في الصورة و هي مستمرة في صبغ شعرها باللون الأبيض، وكتبت على الصورة قائلة:" نفسي الربيع يبدا حالاً"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها متغزلين في إطلالاتها و جمالها.



سوسن بدر

السيدة الذهبية - هو اللقب الذى أطلقه الجمهور على النجمة القديرة سوسن بدر، التي استهدفت قلوب الجمهور في كل عمل تقدمه سواء سينمائياً أو درامياً، هي فنانة ذات طابع مميز، تعمل فقط من أجل اسعاد الناس الذى تعتبرهم ملاذها في الحياة، كما وصفتهم بـ "عائلتها" على حد قولها، فما بالك أن تحب عائلتك فتحاول أن تقدم كل ما هو جميل في سبيل سعادتهم .

Advertisements

وتشارك النجمة سوسن بدر النجم تامر حسنى، في بطولة فيلم "مش أنا" المقرر طرحه بدور العرض في عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدوانى، وأخرون، إخراج سارة وفيق.

كما تستعين النجمة ياسمين عبد العزيز بالفنانة سوسن بدر في مسلسل "ونحب تانى ليه"، المقررعرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، كما تقدم دورا مهما في مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقررعرضه في رمضان ، تأليف محمد سلسمان عبد المالك، اخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن سوسن بدر انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "بخط الايد" بطولة النجم أحمد رزق، والذى يعرض على شاشة dmc، ويشارك في بطولته ميرنا نور الدين، يسرا اللوزى، وآخرون، تأليف هالة الزغندى، اخراج شيرنى عادل .