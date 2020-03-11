شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "القاهرة كابول" تصور 14 ساعة يومياً باستديو الأهرام للحاق برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف المخرج حسام على تصوير مسلسله "القاهرة كابول" الذى يلعب بطولته كل من طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من انتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، حيث تصل ساعات التصوير لـ14 ساعة يومياً، وذلك من أجل اللحق بالعرض الرمضانى، لاسيما أن أسرة المسلسل بدأت التصوير في وقت متأخر للغاية .

وانطلق تصوير المسلسل يوم 8 فبراير الماضى، واستقبل استديو الاهرام المشاهد الأولى، التي جمعت كل من نبيل الحلفاوى، وحنان مطاوع ، ونور محمود، واستمر التصوير لمدة 5 أيسام، ثم انتقل بعدها مخرج العمل إلى ديكورات أخرى داخل نفس الاستديو، ومن المقرر أن تسافر أسرة المسلسل إلى احدى الدول الاوربية خلال الفترة المقبلة لتصوير المشاهد الخارجية هناك .

"القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرن، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية وهم .. الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الأرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.