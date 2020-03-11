شكرا لقرائتكم خبر عن هدية عيد الأم مبكرا من شريف رمزي وأبنائه لزوجته.. وتعلق: حبيت كل تفصيلة فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها بمجموعة صور لهدية عيد الأم من زوجها الفنان شريف رمزي وأبنائها، وذلك قبلها بحوالي 20 يوما، معبرة عن سعادتها الكبيرة بها، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :"هدية خاصة من عائلتي الغالية ، أحببت كل التفاصيل حول هذا الموضوع ... التصميم والاقتباس والتعبئة والتغليف.. شكرا لك حبيبي شريف هذه أفضل هدية حصلت عليها في عيد الأم".



ريهام ايمن

وتابعت :" شريف حبيبي اهتم بكل تفاصيل هدية عيد الأم عشان يخلي اليوم دة مميز ..حبيت كل تفصيلة .. التصميم و الغلاف و شكل الكوين".

Advertisements

وأحتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد نجله "رمزي" منذ يومين عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مؤكدا أن حياته تغيرت تماما بعد ميلاده، ونشر مجموعة صورمعه، معلقا عليها قائلا :" رمزي ابني تم 4 سنين هو ده الولد اللي غيروشقلب حياتي 180 درجة وبقيت فعلاً عايش عشانه ومبحسش بالسعادة الحقيقية إلا وهو قدامي ربنا يحميه ويحفظه هو وكل ولادنا يا رب و يقدرنا علي تربيتهم و سعادتهم".

وعلى الجانب الآخر، يعيش الفنان شريف رمزى لحظات أبوية مع ابنته، حيث يحرص دائمًا أن يشاركها مع جمهوره، عبرحسابه على انستجرام، وعلق قائلاً: "علاقتى بالبنت دى هى فعلاً أهم وأجمل علاقة فى حياتى".





الفنان شريف رمزى عادة ما يشارك تلك اللحظات الرائعة مع جمهوره، حيث سبق وأن نشر صورة من ابنته ليليا، حيث كانت نائمة على كتفيه، قائلاً: "وضعى الطبيعى بتاع كل يوم بالليل لازم أفضل متثبت بالساعات لحد ما ليليا تصحى وأول ما تصحى يجيلى رمزى عشان بيبقى كبس عليه النوم فأتثبت كمان كام ساعة وأول ما يصحى وأقول تمام خلاص أخيراً إفراج بروح أنام على طول لأنى ببقي خلاص مش قادر".