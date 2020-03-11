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شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان تكشف سر رشاقتها.. وتظهر بمعطف سعره 3480 جنيها استرلينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان أنها تحرص دائما على الحفاظ على جسدها ممشوقا ورشيقا، وذلك باللجوء لنظام غذائي صحي، وقد فاجأت كورتني البالغة من العمر 40 عاما الجميع بإعلانها أنها لا تقوم باحتساب السعرات الحرارية ، بل إنها تعيش في منزل خالي من الجلوتين وخالي من الألبان ، إضافة الى الصيام المتقطع، و هو ما أكدته خلال مقابلتها لمجلة " health " و عن عد السعرات قالت : " لم أعد أفكر في هذه الأشياء " .
كورتني كاردشيان (1)
و بررت كورتني كاردشيان أن منزلها خالي من الجلوتين والألبان يرجع الي أن بشرتها حساسة للغاية ، وإذا أكلت منتجات الألبان ، فسيؤثر عليها ، و استكملت : " أحب الصيام المتقطع ، و أحاول القيام بذلك طوال الوقت " .
كورتني
ظهرت كورتني نجمة برنامج " keeping up with the kardashians " باحدي صور جلسة التصوير الخاصة بالمجلة و هي ترتدي معطف طويل حمل إمضاء دار أزياء " Givenchy " ووصل سعره الي 3480 جنية إسترليني .
كورتني كاردشيان
كورتني
كورتني كاردشيان
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