شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة على ربيع تعلن عودتهما: تخطينا كل الصعوبات لمصلحة ابنتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خلاف دام عام بين الفنان على ربيع و زوجته، أعلنت ندى محمود زوجه على ربيع عودة المياه لمجاريها، وإنهاء الخلاف بينهما، وكتبت ندى عبر حسابها على إنستجرام، انهاردة البوست ده لكل الناس اللى بتحبنى أنا و على و مليكة، وبيتمنوا لنا الخير و كانوا بيدعوا لنا زى ما نتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا و إحنا دلوقتى الحمد الله تخطينا كل الصعوبات دى لمصلحة بنتنا أولا و أخيرا و رجعنا لبعض".

وتابعت، و كان ممكن نتخطاها في زمن أقصر، انهارده بقول لأى حد زعل منى حقك عليا و لمامة على كمان حقك عليا غنتى في مقام ماما و لو زعلتى من تصرفى ببوس رأسك زى مامتى و غاليه عندى زى مامتى وان حب على ليكى ده اللى خلانى احبه و بقول لعلى حب الناس لك مش من فراغ ده لان ربنا بيحبك لصفاء قلبك و طيبته".

واختتمت رسالتها، قائلة:" ربنا يخليك لمليكة و لكل اللى بيحبوك و دعواتكم لنا بحياة مستقرة".

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بوست ندى محمود

وفى 20 أبريل 2019 خرجت زوجه على ربيع، على وسائل التواصل الإجتماعي بثلاثة بوستات تكشف عن الخلافات بين الزوجين وسط أنباء عن انفصالهما، و فى ظل تدخل والدته فى طردها من المنزل مع ابنتهما.

ونشرت ندى محمود عبر حسابها على "فيس بوك" عن أسباب الخلاف مع الفنان على ربيع تقول: أمك ثم أمك ثم أمك وان قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هى وبنتك متترددش يا قلب امك.. شكرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة"، لتعود وتنشر نفس البوست على خاصية الاستورى على انستجرام، مع تعليق "حسبى الله ونعم الوكيل"، مع بوست أخر جاء فيه: "طبعا يا جماعة لو الاكونت بتاعى اتفقل اكيد هتكونوا عرفين مين اللى عمل كده".

يذكر أن الفنان على ربيع قد أعلن عن حفل زفافه من ندى محمود، بحضور نجوم الفن وذلك فى شهر سبتمبر من عام 2015، بعد أن تعرف على زوجته في أحد عروض البالية ونشأت قصة حب بينهما توجت بالزواج.