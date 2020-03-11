شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكويتية هيا الشعيبى وهشام الهويش يرقصان على "بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقصت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على مهرجان "بنت الجيران"، بشكل كوميدي في كواليس استضافتها ببرنامج "كاربول كاريوكي" على التليفزيون السعودي، مع الإعلامي هشام الهويش، حيث نشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام" فيديو لرقص هيا، معلقا عليها: "جلسة تصوير ردحيه مع ابوالهش وهيونه وحقروص".

مهرجان بنت الجيران اقترب من تحقيق 184مليون مشاهدة من طرحها وحتى الأن، وظهر مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات يرقصون على الأغنية، ومنهم النجمة رانيا يوسف، والتي ظهرت عبر حسابها على انستجرام، وهى ترقص على مهرجان بنت الجيران، معلقة "تلاقيني لسه بخيرى".

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والإعلامى عمرو أديب، ظهر عبر برنامجه "الحكاية"، ورقص في مكانه على أنغام المهرجان، أثناء الحديث عن الأزمة التي أثارها حسن شاكوش وعمر كمال، وانتشر فيديو رقص عمرو أديب على الأغنية بشكل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما نشرت إيمان العاصى مقطع وهى ترقص على المهرجان، وعلقت عليه "سكر محلي محطوط على كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. بعد إذن أستاذ هانى".

أحمد حلمى، ظهر هو الآخر وهو يغنى "بنت الجيران"، ولكن أثناء المقطع يظهر شاكوش، ليظهر أنه هو الذى يقوم بالغناء، حيث أبدى حلمى إعجابه بالمهرجان، وبصوت حسن شاكوش.

على الرغم من نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل، لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه مازال هناك انتشارا كبيرا لمهرجان بنت الجيران، حيث لاقت الأغنية انتشارا واسعا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت أخرها فى شوارع فرنسا.

المطرب عمر كمال، علق عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، على فيديو رقص على الأغنية في فرنسا، قائلاً: "مفيش أجمل مننا.. فى كل مكان الفيديو فى شوارع فرنسا".