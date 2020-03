نتفليكس تكشف تفاصيل IN FROM THE COLD

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

""الخليج 365"" من بيروت: كشفت شبكة NETFLIX النقاب عن أبطال ونجوم مسلسل الإثارة والجاسوسية النسائية الجديد IN FROM THE COLD.

ووفقًا لما صرّح به طاقم العمل، فإن "آمي كانان مان" ستتولّى إخراج الحلقتين الأولى والثانية منه(MARVEL’S CLOAK & DAGGER)، ومن المقرّر أن تبدأ هذا الشهر مراحل التصوير والإنتاج في مدريد إسبانيا.

وفي إضاءة على المسلسل، أعلنت Netflix، أن المسلسل درامي يتألف من 8 حلقات، بمدّة ساعة واحدة لكل حلقة. فيما يتولى إدارة العرض المنتج التنفيذي والمؤلف "آدم غلاس" (SUPERNATURAL و THE CHI)

في التفاصيل

ويشارك في التمثيل "مارغريتا لافيفا" (ALLEGIANCE و THE DEUCE) في دور "جيني فرانكلين". وهي تلعب دور الأمّ الوحيدة التي تقطن في بلدة "شيري هيلز" في ولاية "نيوجيرسي"، ويتغيّر مسار حياتها تمامًا أثناء قضائها العطلة مع ابنتها في أوروبا، عندما يُلقي مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض عليها، وترغمها وكالة المخابرات المركزية على العودة إلى ماضيها الخفيّ كجاسوسة روسية تتحلّى بـ"قدرات خاصّة" حصلت عليها بعد تجربة سريّة أجرتها الاستخبارات السوفيتية. فهي متمرّسة في الهندسة الحيوية والمساعدة في مكافحة تجارة عالم المخدّرات الروسي والحرب الخفيّة على الانتخابات الأميركية، فتقف بين القبول بهذا الدور أو تعريض عائلتها وحياتها الجديدة للخطر.

أبطال المسلسل:

"إيفانا ساخنو" (THE SPY WHO DUMPED ME و PACIFIC RIM) بدور "آنيا"

عميلة محنّكة للمخابرات الروسية، عالقة بين محاولات معلّمتها المتسلّطة لتصديق أكاذيب ماضي "الاتحاد السوفيتي" وبين وعود التحرّر في "روسيا الجديدة"، إذ كانت تبدو وكأنها على وشك التحقق في أوائل تسعينيات القرن العشرين

"كيليان أوسوليفان" (VIKINGS و THE BLACKLIST) بدور "تشونسي"

عميل مارق للمخابرات المركزية الأميركية، يتولّى عملية بحث عن عميلة سرّية للمخابرات الروسية مفقودة منذ زمن تحمل الاسم المشفّر "ذا ويسبر" (الهمسة)، ليرغمها على تغيير ولائها ومساعدته في تسوية ثأر شخصي.

"ليديا فليمنغ" بدور "بيكا"

مراهقة موهوبة ولاعبة محترفة في رياضة التزلج على الجليد، تكافح كغيرها من المراهقين لإثبات نفسها وإحساسها بهويّتها، ولكنّها لم تكن تعرف شيئًا عن ماضي والدتها كجاسوسة سرّية، وفي المقابل، لم تكن والدتها تدرك حاجة ابنتها لمواجهة اندفاعاتها الغامضة.

"تشارلز برايس" (HOMELAND و HARRY HAFT) بدور "كريس"

مخترق أنظمة كمبيوتر موهوب، يُجنَّد رُغم بذله قصارى جهده ليكون الساعد الأيمن لـ"تشونسي ليو"، ويصبح مرشده الأخلاقي حين يُلحّ طلب الثأر على عميل المخابرات المركزية الأميركية ويُعمي بصيرته.

"أليونا كميلنيتسكايا" (HEARTS OF THREE) بدور "سفيتلانا بيتروفا"

عميلة ميدانية سابقة للاستخبارات الروسية، تحوّلت إلى مدرّبة ومسؤولة في وكالة المخابرات الخارجية في الاتحاد الروسي في أوائل تسعينيات القرن العشرين. تساهم أحلامها المحطّمة وولاؤها نحو "روسيا القديمة" في تأجيج هوسها الجنوني لضمان استعداد تلميذتها الشابّة "آنيا" للتضحية بكل شيء في سبيل وطنها.