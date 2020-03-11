مدحت صالح ينتهي من تسجيل أحدث أغاني ألبومه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى الفنان مدحت صالح من تسجيل أحدث أغاني ألبومه المقرر طرحه الصيف المقبل، وهي من كلمات الشاعر خالد جاد وألحان مصطفى عوض.

مدحت صالح يتولى إنتاج الألبوم بنفسه، وتتولى الإشراف على تنفيذه زوجته الشاعرة نورا الباز، ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، من بينهم عمرو المصري، عمرو الشاذلي، محمد شفيق، نديم جمال، بلال سرور، وخالد جاد.

وأحيا الفنان مدحت صالح حفلًا جماهيريا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية بمشاركة الفنان حمادة هلال.