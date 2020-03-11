قبل عيد الأم.. هدية ريهام أيمن من زوجها وأولادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة ريهام أيمن عن سعادتها بالهدية التي تلقتها من زوجها وأولادها بمناسبة "عيد الأم"، قبل الاحتفال به بـ10 أيام، وشاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها بـ"انستجرام".

وعلقت "ريهام"، على الصور قائلة: "شريف حبيبي اهتم بكل تفاصيل هدية عيد الأم عشان يخلي اليوم دة مميز ..حبيت كل تفصيلة .. التصميم و الغلاف و شكل الكوين".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، ولديهم طفل وطفلة "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.