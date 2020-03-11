"الفلوس" يتجاوز 46 مليون جنيه بعد 11 أسبوع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الفلوس" 46 مليون جنيه، بعد 11 أسبوع بدور العرض السينمائي. وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، وحقق نجاحا كبيرا منذ طرحه بالسينمات. الفيلم يتنافس مع 6 أفلام أخرى بدور العرض هي "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، "رأس السنة"، "بعلم الوصول"، "بنات ثانوي"، "يوم وليلة". "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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