في تونس: تظاهرات ثقافية ألغيت وأخرى أرجئت والأعمال الرمضانيّة تتحدّى "كورونا"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - بسبب تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بتونس ووجود توقعات بإمكانية ارتفاع عدد المصابين خاصّة وأنّ المئات تمّ وضعهم في الحجر الصحي، تمّ في تونس اتخاذ عدد من الإجراءات بشكل احترازي على سبيل الوقاية من أيّ تطورات قادمة.

وأعلنت وزارة الثقافة بتونس ليلة الاثنين 9 مارس-آذار عن تأجيل تنظيم كل التظاهرات المبرمجة خلال الأيام القليلة القادمة ومنها معرض تونس الدولي للكتاب وأسبوع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح وأيام قرطاج الشعريّة، وفي بلاغها أكّدت الوزارة أنه" من الممكن أن يتمّ إرجاء عدد آخر من التظاهرات الثقافية والفنية الدولية أو الوطنية الكبرى أو إلغاؤها وفق المستجدات.

من جهتها، اتصلت "الخليج 365" بمصالح وزارة الثقافة بتونس والتي أكّدت أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع وزارة الصحة مختلف التطورات وأن أي إجراءات جديدة محتملة سيتمّ الإعلان عنها في وقتها وفق المستجدات.

وبخصوص مهرجان قرطاج الدولي الذي يعدّ واحداً من أكبر المهرجانات الفنية في تونس وغيره من المهرجانات الصيفية التي تستضيف عدداً من الفنانين العرب والأجانب في كل سنة، فإنّ مصادر "الخليج 365" أكدت أنّ الوقت مازال مبكّراً لإعلان أي قرار بشأن مصير هذه المهرجانات.

وكانت وزارة الثقافة التونسية أعلنت ظهر الاثنين 9 مارس في بلاغ لها أنه "وقع التمديد في آجال الترشح للمشاركة في الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي لسنة 2020 إلى غاية يوم 16 مارس-آذار 2020".



هند صبري في تونس رغم "كورونا"

مهرجان أيام قرطاج السينمائية 2018

أحدث الإعلان عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ( خمس حالات مؤكدة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ) حالة من الهلع والفزع في الشارع التونسي الأمر الذي دفع بمواطني محافظة جندوبة(156 كلم عن العاصمة تونس) على سبيل المثال إلى الاعتراض على إقامة سيرك إيطالي لعروضه بمدينتهم.

ورغم حالة الفزع الشعبيّة فإن الحياة الفنية تتواصل بشكل طبيعي. إذ لم يتمّ الإعلان عن تأجيل أي حفل فنّي أو موسيقي. وتواصل المطاعم والفنادق تنزيل "الأفيشات" للدعاية للحفلات التي تنظمها وأكد عدد من متعهدي الحفلات الذين اتصلت بهم "الخليج 365" أنه لا تغيير في السهرات المبرمجة إلى حدّ الآن وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

ولم يعلن الفنانون التونسيون عن تأجيل أو إلغاء أي من حفلاتهم المبرمجة سواء في تونس أو في الخارج، وعلى سبيل المثال نشرت الفنانة التونسية منال عمارة على حسابها على "إنستغرام" صورة لها وهي متوجهة إلى تركيا وقد وضعت كمامة طبية على وجهها مؤكدة أن ذلك على سبيل الوقاية فقط.

كما لم يتفاعل الفنّانون التونسيون مع انتشار الفيروس ولم ينشروا على صفحاتهم تدوينات بشأنه ووحدها نشرت الفنانة لطيفة العرفاوي منذ أيام صورة لها وهي تحمل الكمامة الطبية وتحدثت عن عزل ذاتي قامت به من تلقاء نفسها بعد أن أصيبت بنزلة برد " بسبب التكييف بالاستوديو". ثمّ نشرت بعد ذلك فيديو قصيراً على حسابها على "إنستغرام" من وسط منزلها تقدّمت من خلاله بالشكر" لكلّ من سأل عنها" وأعطت بعض النصائح بخصوص كيفيّة الوقاية من الفيروس.

ولم يمنع فيروس "كورونا" الفنانة التونسية هند صبري من زيارة تونس نهاية الأسبوع الماضي وسجل حضورها في عدد من التظاهرات منها عرض أزياء لنساء تجاوزن الخمسين من عمرهنّ.

ونشر الممثّل التونسي لطفي العبدلي بطل مسلسل "جاسوس" الذي سيعرض خلال شهر رمضان فيديو على حسابه على "إنستغرام" تحدّث فيه عن الفيروس ودعا إلى الامتناع عن تقبيل الأطفال لتجنيبهم الإصابة بالعدوى.

استشاري سعودي يتوقع انتهاء كورونا في الصيف

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المسلسلات الرمضانية تتحدّى "كورونا"

المخرج التونسي عبد الحميد بوشناق ينشر صورة من كواليس تصوير مسلسل "نوبة" مؤكداً استمراره في العمل



-تتزامن زيادة انتشار فيروس "كورونا" مع ذروة الإعداد للبرمجة الرمضانية. لكن، ورغم ذلك، تتواصل عملية تصوير الأعمال المبرمجة لهذا الشهر بشكل طبيعي دون أي تغيير أو تعديل إلى حدّ الآن، وقال عبد الحميد بوشناق مخرج مسلسل "نوبة" المنتظر عرضه في رمضان لـ"الخليج 365" "نواصل التصوير بشكل طبيعي ، لم نشعر بأي تأثير للفيروس على عملنا ونتمنى السلامة للجميع".



-من جهتها، أكدت مصالح الاتصال بالتلفزيون التونسي أن عمليّة تصوير مختلف برامجها الخاصة بشهر رمضان تتواصل بشكل عادي.



-على الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل طواقم مختلف الأعمال الرمضانية نشر صور من كواليس التصوير، ونشر الممثل أحمد الأندلسي على حسابه على "إنستغرام" صورة من كواليس تصوير مسلسل "مشاعر" في جزئه الثاني المنتظر عرضه على تلفزيون" قرطاج +" أرفقها بتعليق قال فيه "فريق مسلسل "مشاعر" يتحدى الكورونا في مطار تونس قرطاج ....قام فريق مسلسل مشاعر يوم الأحد بتصوير أولى مشاهد الممثلة التونسية ريم الرياحي في مطار تونس قرطاج و الذي يعيش حالة من الاحتقان بسبب فيروس كورونا....لكن هذا لم يمنع فريق العمل من التصوير هناك".



-طبعاً، لم تغب الإجراءات الوقائية عن بعض استديوهات تصوير المسلسلات الرمضانية. فعلى صفحة مسلسل "أولاد مفيدة" المنتظر عرضه على تلفزيون "الحوار التونسي" نشر فريق العمل صورة له وهو يحمل الكمامات الواقية في إشارة إلى أنهم يواصلون العمل رغماً عن الفيروس.

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