"نمبر وان".. شاهد أحدث سيارات محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". واستعرض رمضان في الصور ظهوره بسيارته الفارهة، والمطبوع عليها شعاره الخاص به "نمبر وان". وان". Advertisements يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني القادم 2020، بمسلسل "البرنس"، ويضم العمل كلاً من:"محمد رمضان، محمد جمعة، عبد الحميد سند، أحمد فهيم، بدرية طلبة"، من إخراج وتأليف: محمد سامي. سند، أحمد فهيم، بدرية طلبة"، من إخراج وتأليف: محمد سامي. تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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