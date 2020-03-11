شيري عادل تنشر بوستر مسلسلها الجديد

نشرت الفنانة الشابة شيري عادل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بوستر مسلسلها الجديد "إلا أنا" والذي سيعرض بدًا من يوم السبت القادم ومن المفترض أن تكون شيري هي بطلة القصة التي تحمل اسم "أمر شخصي".

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تفاعل عدد كبير من الجمهور والنجوم مع صورة شيري من بينهم الفنانة آيتن عامر والتى باركت لها على قرب عرض المسلسل، كما أعجب قرابة الخمسة آلاف شخص بالصورة من بينهم المخرج شريف البنداري.

يذكر أن الأغنية الدعائية الخاصة بالعمل تم عرضها على مجموعة قنوات دي إم سي والتى حملت اسم "هنعيش ونشوف" بصوت لينا شاماميان، ومن المفترض أن يعرض المسلسل بدًءا من يوم السبت المقبل ويعرض الثلاث حكايات الأولى قبل شهر رمضان ويستكمل المسلسل عرض الحكايات الثلاثة الأخيرة بعد الشهر الكريم.