شيكو يهنئ أحمد كامل بـ زفافه

هنأ الفنان شيكو صديقة المطرب الشاب أحمد كامل بمناسبة زفافه على حبيبة عمرة نسمة الحريري من خلال صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علَّق "شيكو" على الصورة:"فرح أخويا الصغير الجامد أحمد كامل ❤️ ربنا يسعدكوا يا كامل". يا كامل". يذكر أن آخر أعمال الفنان "شيكو"، مسلسل "اللعبة"، ويشاركه العمل كلاً من: "هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل"، من إخراج: معتز التوني، وتأليف: فادي أبو السعود.

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