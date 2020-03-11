تعرف على آخر ايرادات الأفلام المصرية لهذا الأسبوع

تصدر فيلم " لص بغداد " لمحمد إمام قائمة الإيرادات لهذا الأسبوع ليحصل في أسبوعه السابع على 1.261.560 جنيه بإجمالي إيرادات 31.525.946 جنيهَا ليتفوق بذلك على فيلم الفلوس والذي حصد في إسبوع عرضه العاشر على 633.725 جنيه فقط بإجمالي إيرادات 46.375.343.

وعلى الرغم من طرح فيلم يوم وليلة في نفس توقيت فيلم الفلوس إلا أنه أصبح في ذيل قائمة الإيرادات بعد حصوله على 3.926 جنيه في أسبوعه العاشر ليصل إجمالي إيراداته طوال العشر أسابيع الماضية 2.823.767 جنيه فقط.

Advertisements

الجدير بالذكر أن فيلم لص بغداد من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، محمد عبد الرحمن وغيرهم من نجوم الفن، الفيلم من تأليف تامر إبراهيم ومن إخراج أحمد خالد موسي وتدور أحداثه في إطار من التشويق والمغامرة حول محاولة الكشف عن مقبرة الإسكندر الأكبر التي يتم التنقيب عنها منذ قرون.