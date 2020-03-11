عربة كبدة تضع مروة الأزلي على قمة الترند

أثارت الفنانة الشابة مروة الازلي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيلم صندوق الدنيا والتي لعبت فيه دور بائعة على عربة كبدة ليتغزل بها الكثير من رواد السوشيال ميديا ويظن بعضهم أنها بائعة كبدة حقيقية.

و ظهرت مروة في مجموعة صور مرتدية عباءة خضراء

وتقف بجانب عربة الكبدة وذلك أثناء كواليس الفيلم.

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علق عدد كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على صورة مروة الأزلي متغزلين فيها ومن بين التعليقات "ما حد يشوفلنا عربية الكبدة دي فين"، "دي كبدة بالكريمة

دي" وغيرهم من التعليقات.

الجدير بالذكر أن مروة الأزلي شاركت في العديد من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة مثل مشاركتها في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" مع الزعيم عادل إمام، كما شاركت أحمد حلمي في فيلم "عسل أسود" كما أنها شاركت محمد رمضان في عدد من أعماله من بينهم الألماني، زلزال وينتظرها الجمهور لمشاركته في مسلسله الجديد البرنس في رمضان القادم.