يسرا ونبيلة عبيد لم تنجبا.. وتلك النجمات العالميات أيضا

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ​الممثلة المصرية يسرا​ عن عدم إنجابها، وقالت إن زوجها نصحها بعدم الإنجاب، ولم يطلب منها الإعتزال، مؤكدة أنه لا يمانع عملها كممثلة.

وأضافت يسرا: "أنا راضية تماماً بقضاء الله، ساعات بقول لنفسي يمكن ده أفضل لي".

يسرا ليست الوحيدة التي لم تنجب، فهنالك عدد كبير من الفنانات، الذين لم يفعلوا فمنهم ​نبيلة عبيد​ و​ليلى علوي​ و​إلهام شاهين​، وإذا أردنا أن نذكر بعض النجوم العالميين، منهم:

​أوبرا وينفري​: على الرغم من زواجها الذي بدأ عام 1986، إلا أنها لم تنجب بعد، وقالت:" لم أنجب في حياتي ولم أفكر بالإنجاب قط ولكن اليوم عندي 152 ابنة في أكاديميتي بجنوب أفريقيا، وأنتظر 75 ابنة جديدة العام المقبل".

​جاكلين بيسيت​: قالت في إحدى اللقاءات:" أنا لا أندم على عدم الإنجاب، وإنني سعيدة بهذا الاختيار، قد لا أنكر بأنني وفي بعض الأحيان أفكر في الأمر ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يحدث"..

​ريني زيلويغر​: قالتها بصراحة في لقاء لها مع الإعلامي الأميركي الشهير ديفيد ليتيرمان: "الأمومة ليست ضمن طموحاتي على الإطلاق".

جينيفر آنستون: لم تنكر حبها للإنجاب أو للأمومة، وهو أمر مطروح أمامها، ولكنها أكدت بأن الأمومة مهنة كاملة تماماً كالتمثيل وتحتاج وقتاً كبيراً، وقال البعض بأن سبب إنفصالها عن النجم براد بيت، هو عدم رغبتها بالأطفال.