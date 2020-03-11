ممثل كويتي شبه عار على سريره

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل الكويتية ​عبدالله الطراروة​ جدلاً كبيراً بين المتابعين، بعد نشره صوراً له وصفها الكثيرون بالجريئة، إذ ظهر وهو مستلقياً على سريره شبه عار، ويغطي بعض من أجزاء جسده بـ"الشرشف".

وهاجم عدد كبير من المتابعين الطراروة بسبب هذه الصور، ليعيد وينشر صورة مماثلة له، وأرفقها بتعليق إنتقد فيه التعليقات العنصرية التي تعرض لها قائلاً:"لى الهنود والهنود ربوهم بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي مافي مسلسل في نتفليكس ما شفتوه".

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