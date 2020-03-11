ماغي بو غصن وناصيف زيتون على الغداء مع مصطفى الآغا وزوجته

ميرنا وليد - بيروت - جلسة غداء جمعت الفنان السوري ناصيف زيتون والممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ بالاعلامي السوري مصطفى الآغا وزوجته قبل الحلقة التي سيطلان فيها الليلة في صدى الملاعب على mbc 1 وكانت قد توقفت الممثلة ماغي بو غصن عن تصوير مسلسل "أولاد آدم" لتسافر الى دبي للمشاركة في حلقة خاصة من برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الآغا الى جانب الفنان ناصيف زيتون على شاشة mbc، وذلك بعد أن تأجلت الحلقة من الاسبوع الماضي الى هذا الاسبوع بسبب بعض الأوراق التي لم تنتهِ بالأيام السابقة .

ماغي بو غصن​ ستجتمع بالفنان ​ناصيف زيتون ​في حلقة واحدة من برنامج صدى الملاعب، وسيتحدث كل منهما عن أعماله الجديدة بالفترة المقبلة في حلقة لن تخلو من المفاجآت.

يذكر أن ماغي تتابع تصوير مسلسل "أولاد آدم" لشهر رمضان المقبل، الى جانب الممثلين مكسيم خليل قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة.



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