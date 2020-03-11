شقيق هارفي واينستين: شقيقي يستحق الجحيم!

ميرنا وليد - بيروت - هاجم المنتج الأمريكي روبرت واينستين والمعروف باسم بوب واينستين شقيقه المنتج ​هارفي واينستين​ واتهمه بالوحشية بعد ان تم ادانته بتهم اغتصاب.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قال بوب ان شقيقه يستحق الجحيم وتكلم عن لاعب الكرة الأمريكي أوجيه سيمبسون الذي كان متهما بقتل زوجته السابقه وصديقها، وذلك بسبب رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها لشقيقه هارفي وينستون

وتابع بوب قائلا ان عدد ضحايا شقيقه من النساء يصل لـ 82 امرأة منهن أقنعهن بممارسة ذلك الفعل بالتراضي والبعض الاخر قام بإجبارهن على ممارسة الجنس معهمشيرا الى أن شقيقه يستحق جائزة على إنجازاته العنيفة واللاأخلاقية واللاإنسانية

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