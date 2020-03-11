أصالة : ” لا أريد أن أعيش في هذا الهم “

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 04:47 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها مع إحدى صديقاتها وهي تحتضنها وتحدثت عن رفضها العيش في خوف وحزن .
وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة قائلة : ” الخوف اليوم يسرق منا أجمل اللحظات .. يسرق المحبة ويباعد بين الأصدقاء والأحبة ويزيد من غموض الغد وأصبحت الحلول هي أن نزيد العقد عقدا ” .
وتابعت : ” قد يكون ذلك واجبا أن نتباعد وأن نقلق وأن نخاف .. ولكنني لا أريد أن أعيش في هذا الهم فحياتي ستمضي كما أحب وسأعيش كما أريد .. وإن أراد الله لي أمرا سأرضى به فاليوم الذي يمضي لا يعود ولا أريد ليومي ألما جديد .. حمانا الله جميعا من المرض والخوف واليأس ” .
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