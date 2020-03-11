بعد طلاق عام.. علي ربيع يعود لزوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد مرور ما يقرب من عام على طلاقهما، عاد الفنان المصري علي ربيع لزوجته السيدة ندى محمود ووالدة ابنته الوحيدة “مليكة”.

زوجة علي أعلنت هذا الخبر، على حسابها على “انستجرام”، حيث كتبت: “انهاردة البوست ده لكل الناس اللى بتحبنى أنا و على و مليكة، وبيتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعوا لنا.. زي ما نتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتى الحمد الله تخطينا كل الصعوبات دى لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض.. و كان ممكن نتخطاها في زمن أقصر”.

وأضافت: “انهارده بقول لأى حد زعل منى حقك عليا ولمامة علي كمان حقك عليا إنتى في مقام ماما و لو زعلتى من تصرفى ببوس رأسك زى مامتى وغاليه عندى زى مامتى وان حب علي ليكى ده اللي خلانى أحبه وبقول لعلي حب الناس لك مش من فراغ ده لإن ربنا بيحبك لصفاء قلبك و طيبته”.

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زوجة الفنان المصري اختتمت كلامها، بقولها:” ربنا يخليك لمليكة و لكل اللى بيحبوك و دعواتكم لنا بحياة مستقرة”.

وكانت ندى محمود قد أعلنت طلاقها من زوجها الفنان المصري علي ربيع، في شهر إبريل 2019، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ندى أكدت أن والدة ربيع تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها، حيث كتبت: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه”.

طليقة الفنان المصري أضافت: “انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى أو اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله.. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”.