حلمي بكر مهاجما زكي فطين عبدالوهاب بسبب عمرو دياب: أمك ماتت وارتاحت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الموسيقار حلمي بكر، على هجوم الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عليه وعلى الفنان عمرو دياب، ووصفه لأغاني الأخر بالإفلاس.

حلمي بكر، قال في تصريحات صحفية: “الله يخليه، أمه كانت عظيمة جداً، و لن يكون الأمر رغم أنفي كما ذكر، ولكن سيبقى أنفي مرفوعًا وسيختفي هؤلاء آجلاً أم عاجلاً، و ليس لدينا فن في بلدنا، مع احترامي للجميع بداية من محمد رمضان ووصلاً إلى حسن شاكوش و «بنسة»، فهذا بالنسبة لي قرف”.

وأضاف: “لم أكن أود التعليق حيث أني لا أجد أمل ولا نتيجة من كلامنا، إحنا خايبين ورايحين في ستين داهية، خليهم يروحوا في داهية بمزاجهم، فالبلد فنياً منهارة ولن يغير الذوق العام سوى تقديم إنتاج جيد وتركز عليه أجهزة الإعلام”.

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وتابع: “زكي يدافع عن أغاني المهرجانات التي تحتوي على جنس وشذوذ ؟!، ما شاء الله ربنا يكرمه ويعالجه، كيف يكون هذا هو رأي ابن ليلى مراد العظيمة، لا أستطيع أن أسألها هي كيف أصبح ابنك بهذا الذوق فقد ماتت وارتاحت، ولكن نستطيع أن نسأله هو، لربما وجدنا لديه رداً، ولربما مازالت لديه ذاكرة من هي أمه”.

واستطرد: “كلمات هذه الأغاني البذيئة تنشر السم للشباب المصري، كما تنشر الأشياء السيئة في مجتمعنا في بعض المناطق، وهل هذه هي مصر بالطبع لا، مصر بلد أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم، وسوف أواصل طوال حياتي في محاربة الفن الهابط، ولن تتغير، أو تتبدل مطلقا”.

وكان زكي فطين عبدالوهاب، قد قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا عارف إن فيه ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات .. نفسي أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة .. بمناسبة إيه، أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من 20 سنة، ده إفلاس فني ما بعده إفلاس، أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر”.