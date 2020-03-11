حقيقة خطوبة الراقصة جوهرة ومغني المهرجانات عمر كمال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت في الساعات الأخيرة العديد من الأخبار حول خطوبة مطرب المهرجانات عمر كمال، مطرب أغنية “بنت الجيران، وعود البطل”، للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بجوهرة.

جاء ذلك بعد انتشار صور لهما من سهرة خاصة بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة المهندسين، ورد مدير أعمالها باسم عبدالمنعم، في تصريحاته على هذه الأخبار مؤكدًا على أنها كانت مجرد جلسة عمل جمعتهما، ليتفقا سويًا على تصوير كليب جديد، ساخرًا: “هو في حد بيعمل خطوبة في كافية! حاجة غريبة والله”.

يذكر أن سبب انتشار هذه الأخبار هو تصريحات نسبت لعمر كمال نفسه، والذي أكد أن علاقة حب جمعت بينه وبين جوهرة بعد مشاركتها معه في فيديو كليب لم يعرض بعد.

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وردًا على هذه الأخبار نشرت الراقصة جوهرة، فيديو جديدًا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وظهرت جوهرة برفقة مطرب عمر كمال، وأعلنا الثنائي تحضير أغنية جديدة تجمعهما، ومن المقرّر طرحها قريبًا وعلّقت جوهرة على الفيديو: “خبر جوازي مش حقيقي”.

وكان أخر أعمال عمر كمال ، أغنية “عود البطل”، التي طرحها مع المغني حسن شاكوش، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

يذكر أن المطرب عمر كمال، اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل “ولاد إمبابة” الذي يتم تصويره حاليًا بمشاركة العديد من نجوم الأغنية الشعبية، من تأليف أيمن بكري وإخراج ممدوح ذكي، حيث رشحته شركة الإنتاج، لكنه اعتذر لإشغاله بأعمال غنائي وحفلات.