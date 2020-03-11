رامي جمال يحتفل بألبومه الجديد مع عدد من الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري رامي جمال بألبومه الجديد «أنا لوحدي»، مع عدد من أصدقائه الفنانين.

راندا رياض، خطيبة الفنان الشاب محمد الشرنوبي، ومديرة أعمال الفنانة أنغام، نشرت من خلال حسابها على موقع «أنستجرام»، صور من الحفل، والذي حضرته مع خطيبها.

وحضر الحفل أيضا إيمان العاصي، إيمي سالم، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، حميد الشاعري.

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المطرب المصري علق على الصور وكتب: «شكرا لكل أصحابي وزملائي اللي نوروني، ويارب دايما متجمعين في نجاح بعض».

وطرح رامى جمال ألبومه الجديد “أنا لوحدى” بالتزامن مع عيد الحب وذلك بعد طرح أغنيتين قبل الألبوم وهما كليب “سقف” والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد “أنا لوحدى” مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدى، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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