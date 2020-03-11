تامر حسني يكشف حقيقة غضبه من زوجته بسمة بوسيل

الأربعاء 11 مارس 2020

تامر حسنى وبسمه بوسيل

فاجأت الفنانة المغربيه المعتزلة بسمة بوسيل الجميع مؤخرًا بخوض تجربة الإخراج من خلال أغنية جديدة بعنوان "روق علينا" لمطربة تدعى عليا .



خوض بسمة بوسيل لهذه التجربة أسعد الكثير من متابعيها وتمنوا عودتها للغناء بينما تساءل البعض الآخر عن موقف تامر حسني من هذه الخطوة متوقعين أن يكون غاضباً منها خصوصًا وأن شرطه في البداية كان ابتعادها عن مجال الغناء.

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ولكن تامر حسني قرر الرد على هذه التساؤلات والتوقعات من خلال رسالة تهنئة لزوجته.

وكتب من خلال كافة حساباته على الـ"سوشيال ميديا": "مليون مبروووووووك لعليا بعد أغنية اطمن راجعة بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا، ومليون مبروووووووك حبيبتي بسمه أول تجربة إخراج ليها / ربنا يكرمكم ويكتبلكم كل النجاح / روّق علينا، كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي"، ليؤكد بهذه الطريقة شعوره بالفخر الشديد بها.

يُذكر أن تامر ألغى مؤخرًا كافة حفلاته الغنائية وذلك بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أكد أن صحة جمهوره أهم من أي شيء.