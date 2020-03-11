بالصورة- سلاف فواخرجي تصدم الجميع بشكلها الغريب في “شارع شيكاغو”

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Mar 11, 2020
لأول مرة، كشفت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن الشخصية التي ستطل بها في مسلسل “شارع شيكاغو”، حيث صدمت المتابعين على حسابها على انستغرام بصورة لها ظهرت فيها بشعر أبيض وحواجب بيضاء. وكتبت قائلة: “ميرامار”، في إشارة منها الى الشخصية التي ستظهر بها في المسلسل.
العمل مقرر عرضه في رمضان 2020 وهو من بطولة دريد لحام، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، شكران مرتجى، عباس النوري، نظلي الرواس، مهيار خضور، نادين سلامة، نادين خوري وغيرهم. وهو من تأليف واخراج محمد عبد العزيز.
مسلسل “شارع شيكاغو” رومانسي تشويقي، تدور أحداثه بين فترتين زمنيتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي، يروي حكاية فتاة دمشقية، تلجأ إلى “تياترو” في شارع شيكاغو، بعدما هربت مع أحد الأشخاص، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها، ضمن سلسلة من المشاكل والخلافات والصراعات التي تنتهي بجريمة قتل، تبقى غامضة، الى أن ياتي أحد المحققين ويبدأ بكشف خيوط الجريمة.
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