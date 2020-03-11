نيللي كريم تتعرض لحادث خلال تصوير “100 وش”

تعرضت الممثلة نيللي كريم لحادث أثناء تصوير مسلسلها الجديد “100 وش”، حيث تم نقلها على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وبحسب “اليوم السابع” أن نيللي كانت تستقل دراجة نارية برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط.

وتم نقل نيللي الى المستشفى من قبل عدد من زملائها للاطمئنان على حالتها، لا سيما أنها تعرضت لإصابة بالغة في قدمها.

وكانت شركة الانتاج العدل غروب قد بدأت تصوير مسلسل “100 وش” بطولة كل من النجمين نيللي كريم وآسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، سيعرض في رمضان ٢٠٢٠.

وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل في صالون للنساء، إلا أنها تستهوي النصب، حيث تقوم بعمليات نصب، تمكنها من جني الأموال.