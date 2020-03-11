عطل في المايكروفون يضع أحلام في موقف محرج.. ومحمد عبده ينقذها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع كل من الفنان محمد عبده والفنانة أحلام في موقف محرج بعد العطل الذي أصاب المايكروفون أثناء غنائهما "ديو" لأغنية "يا نسيم الصباح" في إحدى حفلات الزواج.

وبدأت الإشكالية بعطل بسيط منذ بداية الحفل واستمر حتى أدائهما الأغنية لينقطع كليا؛ ما استدعى قيام محمد عبده بإعطاء أحلام المايك الذي كان أمامه لإنقاذ الموقف.

وظهرت أحلام في مقطع الفيديو المتداول لتلك اللحظة، غاضبة بعض الشيء من خلال ملامحها وطريقة إشارتها للطاقم الفني بأن المايك لا يعمل.

وفي المقابل تداول رواد السوشال ميديا مقطعا من نفس الحفل لأحلام وهي ترقص على إحدى أغنيات محمد عبده؛ ما عرضها للنقد، مشيرين إلى أن مكانتها الفنية والعمرية لا تسمح لها بفعل ذلك، فيما علق بعضهم الآخر بأن رقصها عفوي وغير مقصود لإثارة الجدل.

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يشار إلى أنَّ الفنانة أحلام تعرضت مؤخرا إلى موقف محرج على خشبة المسرح أمام الآلاف في مهرجان الفجيرة، بعد أن تعثرت وكادت تسقط لولا ردة الفعل السريعة من مواطنها الفنان حسين الجسمي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، الموقف الذي تعرضت له أحلام، بعدما كادت تنزلق على المسرح، خلال افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون المقام في الإمارات.

وظهر في المقطع كل من الفنانة أحلام وحسين الجسمي ممسكا بيدها، بعد أن شاركا في أوبريت "من التراب إلى السحاب" بمشاركة الفنان محمد عبده.

هذا وقد ألغت هيئة الترفيه السعودية الحفل الغنائي لأحلام في الرياض، والذي كان مقررا مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي، يوم الـ 6 من مارس الجاري بالسعودية؛ إذ كتبت عبر تغريدة لها على تويتر: "تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا إلى رياض العز".

يشار إلى أن جميع الفنانين الخليجيين ألغوا جميع أنشطتهم الغنائية، التي كان من المفترض أن تستمر حتى قبل رمضان الكريم، وذلك بعد انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العديد من البلدان، وخوفا من تفشيه أكثر خصوصا في ظل انتشاره السريع والمتواصل، وهو ما رآه بعضهم استراحة ربما تجعل بعض الفنانين يعودون بأفضل من ذي قبل.